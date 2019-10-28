В Ливане тысячи демонстрантов образовали цепь национального единства

Фото: протесты в Ливане (twitter.com/malakyassinee)

Тысячи ливанских протестующих образовали живую цепь, которая соединила северную и южную части Ливана

Тысячи ливанских протестующих взялись за руки, чтобы создать живую цепь, которая символизирует национальное единство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

К такому шагу они прибегли во время антиправительственных выступлений в воскресенье, 27 октября.

Живая цепь протянулся вдоль побережья от столицы Бейрута на юг и на север Ливана. Организаторы акции заявили, что планировали, что эта живая цепь протянется на 171 километр.

По словам очевидцев, демонстранты, которые стали живыми звеньями цепи, пели национальный гимн и скандировали: "Мы хотим только наших прав".

В то же время в рамках массовых антиправительственных выступлений в воскресенье митингующие и в дальнейшем блокировали главные дороги страны, призывая правительство страны подать в отставку. Банки, школы и крупные предприятия объявили, что пока что будут оставаться закрытыми.

Напомним, протесты в Ливане начались 17 октября после того, как правительство страны объявило о введении сбора на пользование мессенджерами, как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 доллара США в день. Впоследствии правительство отменило это решение, однако протесты не прекратились.

18 октября премьер-министр Ливана Саад Харири пообещал гражданам во время телевизионного обращения улучшение ситуации.

Реагируя на требования протестующих, правительственную коалицию покинула христианская партия "Ливанские силы". От портфелей в правительстве отказались вице-премьер-министр и несколько министров от этой партии.

Также РБК-Украина сообщало, что 21 октября на фоне протестов, правительство Ливана приняло пакет рефом, которым планирует успокоить демонстрантов. В частности планируется сокращение зарплат министров и депутатов парламента вдвое.