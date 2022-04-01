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Премьер-министр Канады встретился с украинскими депутатами

Фото: Джастин Трюдо встретился с украинскими депутатами (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Роман Мирончук

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился в Оттаве с членами украинской парламентской делегации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трюдо в Twitter.

"Сегодня я разговаривал с украинскими парламентариями. Они рассказали мне о войне дома и помощи, в которой они нуждаются от Канады и всего мира. Их стойкость и сила украинского народа являются источником вдохновения, и мы продолжим поддерживать их", - написал Трюдо.

Напомним, лидеры ЕС заявили, что перейдут к жесткой линии с Китаем в случае его поддержки Российской Федерации в войне против Украины. По словам европейских дипломатов, речь идет не только о военно-технической помощи, но и о поддержке попыток России избежать санкций.

Мы также писали о том, что Австралия дополнительно предоставит Украине 18,7 миллиона долларов военной помощи. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко отметил, что общая военная помощь Австралии достигнет 116 миллионов долларов.

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Джастин ТрюдоКанада