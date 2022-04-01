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Прем'єр-міністр Канади зустрівся з українськими депутатами

Фото: Джастін Трюдо зустрівся з українськими депутатами (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Роман Мирончук

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся в Оттаві з членами української парламентської делегації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трюдо в Twitter.

"Сьогодні я розмовляв з українськими парламентарями. Вони розповіли мені про війну вдома і допомогу, яку вони потребують від Канади і всього світу. Їх стійкість і сила українського народу є джерелом натхнення, і ми продовжимо підтримувати їх", - написав Трюдо.

Нагадаємо, лідери ЄС заявили, що перейдуть до жорсткої лінії з Китаєм у разі його підтримки Російської Федерації у війні проти України. За словами європейських дипломатів, мова йде не тільки про військово-технічну допомогу, а й про підтримку спроб Росії уникнути санкцій.

Ми також писали про те, що Австралія додатково надасть Україні 18,7 мільйона доларів військової допомоги. Посол України в Австралії Василь Мірошниченко зазначив, що загальна військова допомога Австралії досягне 116 мільйонів доларів.

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Джастін ТрюдоКанада