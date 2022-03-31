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Австралия дополнительно предоставит Украине 18,7 миллионов долларов военной помощи

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 18:58
Австралия дополнительно предоставит Украине 18,7 миллионов долларов военной помощи Австралия предоставит военную помощь Украине facebook.com/vasyl.myroshnychenko)
Автор: Татьяна Самарук

Австралия заявила о предоставлении дополнительной военной помощи Вооруженным силам Украины в размере 18,7 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко.

По его словам, сегодня президент Владимир Путин обратился к двум палатам австралийского парламента. После чего Австралия объявила о предоставлении Украине военной помощи.

"Сегодня Австралия объявила о предоставлении дополнительно 25 миллионов австралийских долларов (около 18,7 млн долларов США) оборонной военной помощи Вооруженным силам Украины. Таким образом общая военная помощь Австралии достигнет 116 миллионов долларов", - отметил он.

Также, кроме этой поддержки есть 65 миллионов долларов гуманитарной помощи Австралии, 70 000 тонн энергетического угля для обеспечения энергетических потребностей Украины, а также временные защитные визы и поддержка групп украинских общин в Австралии.

"Новый пакет дополнительной оборонной военной помощи будет включать тактические приманки, беспилотные летательные и беспилотные наземные системы, пайки и медицинские товары", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Австралия замораживает активы высокопоставленных российских коррупционеров.

Также мы писали, что Австралия ввела санкции против Лукашенко с женой и сыном, и российских пропагандистов.

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