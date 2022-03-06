ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Премьер-министр Израиля после встречи с Путиным пообщался с Зеленским

Новина українською →
Воскресенье 06 марта 2022 03:14
Премьер-министр Израиля после встречи с Путиным пообщался с Зеленским Фото: премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в субботу в Москве позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и проинформировал об итогах поездки и беседе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Twitter главы Украинского государства.

"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт позвонил мне после встречи с Владимиром Путиным. Мы продолжаем диалог", - говорится в сообщении.

Других подробностей президент пока не раскрывает.

Беннет прибыл в российский Кремль с кратким необъявленным рабочим визитом утром 5 марта для обсуждения войны в Украине. Эта встреча с Путиным стала продолжением телефонной беседы двух лидеров, состоявшейся 2 марта.

Как передает сегодня CNN, ссылаясь на израильского чиновника, встреча Беннетта с Путиным в субботу в Москве длилась около 3 часов.

В заявлении пресс-службы главы израильского правительства отметили, что встреча состоялась "с благословения администрации США".

По словам израильского чиновника, дипломатический натиск Беннета также был скоординирован с Германией и Францие. Также он добавил, что израильский лидер "ведет постоянный диалог с Украиной".

Посол Украины в Израиле рассказал, что украинское руководство было заранее проинформировано о встрече Беннета с Путиным и поддержало ее.

После завершения московской встречи Беннетт направляется в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, говорит израильский чиновник.

Три дня назад Беннет провел отдельные телефонные разговоры как с Путиным, так и с Зеленским, который обратился к Израилю с просьбой о посредничестве в усилиях по достижению прекращения огня.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции.

Напомним также, что недавно лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал третий раунд переговоров с Россией 7 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Израиль
NEWS
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина