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Третий раунд переговоров с Россией состоится в понедельник, - Арахамия

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Суббота 05 марта 2022 18:54
Третий раунд переговоров с Россией состоится в понедельник, - Арахамия Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинская и российская стороны договорились о третьем раунде переговоров. Он состоится уже в понедельник 7 марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Третий раунд переговоров состоится в понедельник", - пишет Арахамия.

Напомним, РБК-Украина писало о первых подробностях второго раунда переговоров между Украиной и Россией.

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