ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский готов к переговорам с Путиным в Турции

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 18:55
Зеленский готов к переговорам с Путиным в Турции Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на высказывания пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калина.

Глава государства в разговоре с президентом Эрдоганом согласился на переговоры с Путиным в Турции. Встреча Зеленского с лидером РФ может состояться в Анкаре или Стамбуле.

Турецкие власти пытаются посодействовать установлению мира после российского вторжения в Украину. 6 марта Эрдоган поговорит с Путиным и попытается склонить его к переговорам с Зеленским.

К слову, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал третий раунд переговоров с Россией на понедельник, 7 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Украина Турция Реджеп Тайип Эрдоган Вторжение России в Украину
NEWS
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина