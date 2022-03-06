ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прем'єр-міністр Ізраїлю після зустрічі з Путіним поспілкувався із Зеленським

Новость на русском →
Неділя 06 березня 2022 03:14
Прем'єр-міністр Ізраїлю після зустрічі з Путіним поспілкувався із Зеленським Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним в суботу в Москві подзвонив президенту України Володимиру Зеленському та поінформував про підсумки поїздки та бесіду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в Twitter глави Української держави.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт подзвонив мені після зустрічі з Володимиром Путіним. Ми продовжуємо діалог", - йдеться в повідомленні.

Інших подробиць президент поки не розкриває.

Беннет прибув до російського Кремля з коротким неоголошеним робочим візитом вранці 5 березня для обговорення війни в Україні. Ця зустріч з Путіним стала продовженням телефонної бесіди двох лідерів, що відбулася 2 березня.

Як передає сьогодні CNN, посилаючись на ізраїльського чиновника, зустріч Беннетта з Путіним в суботу в Москві тривала близько 3 годин.

У заяві прес-служби глави ізраїльського уряду зазначили, що зустріч відбулася "з благословення адміністрації США".

За словами ізраїльського чиновника, дипломатичний натиск Беннета також був скоординований з Німеччиною і Францією. Також він додав, що ізраїльський лідер "веде постійний діалог з Україною".

Посол України в Ізраїлі розповів, що українське керівництво було заздалегідь поінформоване про зустріч Беннета з Путіним і підтримало її.

Після завершення Московської зустрічі Беннетт прямує до Берліна на зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, каже ізраїльський чиновник.

Три дні тому Беннет провів окремі телефонні розмови як з Путіним, так і з Зеленським, який звернувся до Ізраїлю з проханням про посередництво в зусиллях по досягненню припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини.

Нагадаємо також, що нещодавно лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував третій раунд переговорів з Росією 7 березня.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Ізраїль
NEWS
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати