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Премьер-министр Израиля назначил нового посла в США

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Израиль, Пятница 06 августа 2021 23:15
Премьер-министр Израиля назначил нового посла в США Фото: Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назначил нового посла в США. Им стал Майкл Херцог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Майкл Херцог является братом президента Израиля Исаака Герцога, избранного в июне.

"Назначение Майкла Херцога будет без промедления утверждено кабинетом", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

В случае утверждения, 69-летний Майкл Херцог будет занимать этот пост в течение срока полномочий Яира Лапида, в настоящее время министра иностранных дел, который будет премьер-министром с 2023 по 2025 год, согласно соглашению о ротации с Нафтали Беннеттом.

Майкл Херцог сменит Гилада Эрдана, бывшего министра Ликуда при Биньямине Нетаньяху, который сам был близок к бывшему президенту США Дональду Трампу.

Известно, что эксперт Вашингтонского института политики на Ближнем Востоке, Майкл Херцог прослужил 40 лет в Армии обороны Израиля. Он занимал руководящие должности, включая главу стратегического планирования, военного секретаря и начальника штаба при четырех министрах обороны.

Также Майкл Херцог был назначен с учетом его богатого опыта в сфере безопасности и дипломатии, а также его глубоких знаний о стратегических проблемах, стоящих перед Израилем.

Напомним, по Израиля со стороны Ливана прилетели ракеты. Были слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что возле Иерусалима вспыхнул лесной пожар. Огонь стал приближаться к автозаправочной станции.

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