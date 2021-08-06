Премьер-министр Израиля назначил нового посла в США

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назначил нового посла в США. Им стал Майкл Херцог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Майкл Херцог является братом президента Израиля Исаака Герцога, избранного в июне.

"Назначение Майкла Херцога будет без промедления утверждено кабинетом", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

В случае утверждения, 69-летний Майкл Херцог будет занимать этот пост в течение срока полномочий Яира Лапида, в настоящее время министра иностранных дел, который будет премьер-министром с 2023 по 2025 год, согласно соглашению о ротации с Нафтали Беннеттом.

Майкл Херцог сменит Гилада Эрдана, бывшего министра Ликуда при Биньямине Нетаньяху, который сам был близок к бывшему президенту США Дональду Трампу.

Известно, что эксперт Вашингтонского института политики на Ближнем Востоке, Майкл Херцог прослужил 40 лет в Армии обороны Израиля. Он занимал руководящие должности, включая главу стратегического планирования, военного секретаря и начальника штаба при четырех министрах обороны.

Также Майкл Херцог был назначен с учетом его богатого опыта в сфере безопасности и дипломатии, а также его глубоких знаний о стратегических проблемах, стоящих перед Израилем.