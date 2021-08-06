ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

С территории Ливана по Израилю выпустили ракеты. ЦАХАЛ ответил

Новина українською →
Иерусалим, Пятница 06 августа 2021 12:47
С территории Ливана по Израилю выпустили ракеты. ЦАХАЛ ответил Фото: по Израилю выпустили ракеты (twitter.com/TamerMisshal)
Автор: Анастасия Рокитна

Израиль обстреляли со стороны Ливана. Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по целям в южном Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на newsru.co.il.

Когда обстреливали Израиль, сработали сигналы тревоги. Были слышны взрывы.

Израильские военные объявили о чрезвычайной ситуации жителям поселков Снир, Эйн-Киния и Неве Атив (Голанские высоты, около Хермона).

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" уведомила, что пока не получала сообщений о пострадавших.

Пресс-служба ЦАХАЛ заявляет, что израильская армия наносит ответные удары по целям в южном Ливане.

Напомним, на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Ливан
NEWS
Киевлян предупреждают о "взрывах" на территории города: в чем причина
Киевлян предупреждают о "взрывах" на территории города: в чем причина
DAILY
Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация