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Возле Иерусалима вспыхнул масштабный лесной пожар

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Иерусалим, Вторник 03 августа 2021 14:40
Возле Иерусалима вспыхнул масштабный лесной пожар Фото: Возле Иерусалима вспыхнул масштабный лесной пожар (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 3 августа, возле Иерусалима вспыхнул крупный лесной пожар. Площадь возгорания составляет 10 гектаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

На место происшествия срочно направлены восемь пожарных самолетов, вертолет и 24 бригады пожарно-спасательной службы. Кроме того, два пожарных самолета находятся в состоянии готовности.

При этом пожарные и спасательные службы Израиля опубликовали заявление о том, что лесной пожар приближается к близлежащей автозаправочной станции, в то время как сотрудники пограничной полиции эвакуируют жителей и экскурсантов в этом районе.

В настоящее время руководители полиции Израиля проводят совещание для оценки ситуации в полицейском участке Иерусалимского округа.

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