Возле Иерусалима вспыхнул масштабный лесной пожар
Во вторник, 3 августа, возле Иерусалима вспыхнул крупный лесной пожар. Площадь возгорания составляет 10 гектаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
На место происшествия срочно направлены восемь пожарных самолетов, вертолет и 24 бригады пожарно-спасательной службы. Кроме того, два пожарных самолета находятся в состоянии готовности.
При этом пожарные и спасательные службы Израиля опубликовали заявление о том, что лесной пожар приближается к близлежащей автозаправочной станции, в то время как сотрудники пограничной полиции эвакуируют жителей и экскурсантов в этом районе.
В настоящее время руководители полиции Израиля проводят совещание для оценки ситуации в полицейском участке Иерусалимского округа.
A firefighting plane douses a large wildfire near Jerusalem.— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 3, 2021
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Video Credit: Shlomo Kadosh#Fire #Firefighters pic.twitter.com/e3jd3kyS3W