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Прем'єр-міністр Ізраїлю призначив нового посла в США

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Ізраїль, П'ятниця 06 серпня 2021 23:15
Прем'єр-міністр Ізраїлю призначив нового посла в США Фото: Нафталі Беннет, прем'єр-міністр Ізраїлю (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет призначив нового посла в США. Ним став Майкл Херцог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Майкл Херцог є братом президента Ізраїлю Ісаака Герцога, обраного в червні.

"Призначення Майкла Херцога буде без зволікання затверджено кабінетом", - йдеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра.

У разі затвердження, 69-річний Майкл Херцог займатиме цю посаду протягом терміну повноважень Яіра Лапіда, в даний час міністра закордонних справ, який буде прем'єр-міністром з 2023 по 2025 рік, згідно з угодою про ротацію з Нафталі Беннеттом.

Майкл Херцог змінить Гілада Ердана, колишнього міністра Лікуда при Біньяміні Нетаньяху, який сам був близький до колишнього президента США Дональда Трампа.

Відомо, що експерт вашингтонського інституту політики на Близькому Сході, Майкл Херцог прослужив 40 років в Армії оборони Ізраїлю. Він займав керівні посади, включаючи главу стратегічного планування, військового секретаря і начальника штабу при чотирьох міністрах оборони.

Також Майкл Херцог був призначений з урахуванням його багатого досвіду у сфері безпеки й дипломатії, а також його глибоких знань про стратегічні проблеми, що стоять перед Ізраїлем.

Нагадаємо, по Ізраїлю з боку Лівану прилетіли ракети. Були чутні вибухи.

Раніше повідомлялося, що біля Єрусалиму спалахнула лісова пожежа. Вогонь став наближатися до автозаправної станції.

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