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Премьер Италии вновь объявил, что уходит в отставку

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Рим, Четверг 21 июля 2022 10:49
Премьер Италии вновь объявил, что уходит в отставку Фото: премьер Италии Марио Драги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что уходит в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Voce di Rovigo.

"Иногда используются даже сердца центральных банков. В свете голосования, выраженного вчера вечером Сенатом Республики, я прошу прервать заседание, поскольку я иду к президенту Республики, чтобы сообщить о своих решениях", - заявил он.

Выступление Драги перед итальянским парламентом длилось всего несколько секунд. Те, кто ожидал новых дебатов, были разочарованы.

Зал Палаты депутатов приветствовал Драги долгими аплодисментами.

После своего выступления итальянский премьер отправился к президенту Серджио Маттареллой, чтобы объявить о своем решении.

Напомним, накануне Сенат Италии проголосовал за вотум доверия действующему премьер-министру Марио Драги. Но участие в голосовании приняли только 133 депутата из 315.

Кроме того, Марио Драги заявил, что пакт доверия, который поддерживал правительство национального единства, перестал действовать и поэтому он решил уйти в отставку.

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