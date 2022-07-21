Премьер Италии вновь объявил, что уходит в отставку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Voce di Rovigo .

"Иногда используются даже сердца центральных банков. В свете голосования, выраженного вчера вечером Сенатом Республики, я прошу прервать заседание, поскольку я иду к президенту Республики, чтобы сообщить о своих решениях", - заявил он.

Выступление Драги перед итальянским парламентом длилось всего несколько секунд. Те, кто ожидал новых дебатов, были разочарованы.

Зал Палаты депутатов приветствовал Драги долгими аплодисментами.

После своего выступления итальянский премьер отправился к президенту Серджио Маттареллой, чтобы объявить о своем решении.