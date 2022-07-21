Прем'єр Італії знову оголосив, що йде у відставку
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив, що йде у відставку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Voce di Rovigo.
"Іноді використовуються навіть серця центральних банків. У світлі голосування, висловленого вчора ввечері Сенатом Республіки, я прошу перервати засідання, оскільки я йду до президента Республіки, щоб повідомити про свої рішення", - заявив він.
Виступ Драгі перед італійським парламентом тривав лише кілька секунд. Ті, хто очікував нових дебатів, були розчаровані.
Зал Палати депутатів вітав Драгі довгими оплесками.
Після свого виступу італійський прем'єр відправився до Президента Серджіо Маттареллою, щоб оголосити про своє рішення.
Нагадаємо, напередодні Сенат Італії проголосував за вотум довіри чинному прем'єр-міністру Маріо Драгі. Але участь у голосуванні взяли тільки 133 депутати з 315.
Крім того, Маріо Драгі заявив, що пакт довіри, який підтримував уряд національної єдності, перестав діяти і тому він вирішив піти у відставку.