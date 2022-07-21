Прем'єр Італії знову оголосив, що йде у відставку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Voce di Rovigo .

"Іноді використовуються навіть серця центральних банків. У світлі голосування, висловленого вчора ввечері Сенатом Республіки, я прошу перервати засідання, оскільки я йду до президента Республіки, щоб повідомити про свої рішення", - заявив він.

Виступ Драгі перед італійським парламентом тривав лише кілька секунд. Ті, хто очікував нових дебатів, були розчаровані.

Зал Палати депутатів вітав Драгі довгими оплесками.

Після свого виступу італійський прем'єр відправився до Президента Серджіо Маттареллою, щоб оголосити про своє рішення.