ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прем'єр Італії знову оголосив, що йде у відставку

Новость на русском →
Рим, Четвер 21 липня 2022 10:49
Прем'єр Італії знову оголосив, що йде у відставку Фото: прем'єр Італії Маріо Драгі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив, що йде у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Voce di Rovigo.

"Іноді використовуються навіть серця центральних банків. У світлі голосування, висловленого вчора ввечері Сенатом Республіки, я прошу перервати засідання, оскільки я йду до президента Республіки, щоб повідомити про свої рішення", - заявив він.

Виступ Драгі перед італійським парламентом тривав лише кілька секунд. Ті, хто очікував нових дебатів, були розчаровані.

Зал Палати депутатів вітав Драгі довгими оплесками.

Після свого виступу італійський прем'єр відправився до Президента Серджіо Маттареллою, щоб оголосити про своє рішення.

Нагадаємо, напередодні Сенат Італії проголосував за вотум довіри чинному прем'єр-міністру Маріо Драгі. Але участь у голосуванні взяли тільки 133 депутати з 315.

Крім того, Маріо Драгі заявив, що пакт довіри, який підтримував уряд національної єдності, перестав діяти і тому він вирішив піти у відставку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Прем'єр-міністр
NEWS
Коломойського можуть позбавити громадянства України, - джерело
Коломойського можуть позбавити громадянства України, - джерело
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень