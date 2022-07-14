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Премьер Италии Драги уходит в отставку

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Украина, Четверг 14 июля 2022 20:06
Премьер Италии Драги уходит в отставку Фото: Марио Драги, премьер-министр Италии (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Марио Драги уходит в отставку с поста премьер-министра Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аnsa.it.

Драги пережил вотум недоверия в Сенате Италии, но будущее его правительства было поставлено под вопрос из-за бойкота голосования Движением 5 звезд, ключевым союзником коалиции.

Парламентарии Движения 5 звезд отказались участвовать в голосовании из-за противодействия частям законопроекта об облегчении стремительного роста цен на энергоносители, с которым был связан вотум доверия.

В своем заявлении Драги сказал, что пакт доверия, который поддерживало правительство национального единства, исчез.

"Я хочу объявить, что сегодня вечером я передам прошение об отставке президенту республики", - цитирует его заявление пресс-служба Правительства.

На заседании Совмина премьер сообщил, что передаст соответствующее заявление президенту Италии Серджо Маттарелле.

Напомним, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о выходе из партии "Движение пяти звезд", чтобы сформировать новую парламентскую группу, которая поддерживает правительство премьер-министра Марио Драги. Политик осудил действия Путина.

Ранее мы сообщали, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо обвинил свою партию в подрыве усилий правительства по поддержке Украины на фоне вторжения России.

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