Премьер Испании отказался от переговоров с каталонскими сепаратистами

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес отказался от переговоров с каталонскими сепаратистами на фоне массовых протестов в автономном регионе. Об этом пишет DW.

Сообщается, что Санчес отклонил предложение о переговорах, которое выдвинули каталонские сепаратисты. В частности, он выразил уверенность, что для начала с осуждением массовых акций и беспорядков должен выступить глава Каталонии Ким Торра. В то же время Торра заявляет о соответствии акций мирному характеру протестов.

Также сообщается, что мэр Барселоны Ада Колау призвала прекратить массовые беспорядки.

"Подобное не может продолжаться. Барселона этого не заслуживает", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Каталонии на фоне протестов против приговоров лидерам местных сепаратистов началась всеобщая забастовка. Особенно радикально акции проходят в Барселоне, где в последние дни фиксируются столкновения с полицией.

Из-за напряженной ситуации в регионе перенесли футбольный матч "Барселоны" против мадридского "Реала".