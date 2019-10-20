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В Барселоне полиция применила против протестующих резиновые пули и водометы

Новости » Происшествия    20.10.2019 - 03:57
В Барселоне полиция применила против протестующих резиновые пули и водометы
Фото: протесты в Каталонии (twitter.comrterrasa)

Участников акции протеста призвали разойтись

В Барселоне (Испания), где продолжаются протесты против приговоров лидерам сепаратистов, полиция начала применять спецсредства для разгона участников акций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, полицейские использовали водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

Также сообщается, что спецсредства применили, чтобы дать пожарным возможность потушить подожженные баррикады, возведенные протестующими рядом со зданием Национальной полиции Каталонии.

Полиция призвала участников акции протеста разойтись.

Напомним, 18 октября, в пятый день протестов в Каталонии в Барселоне пострадали 89 человек, 31 человека задержали. Полиция Барселоны сообщила, что организованные группы устраивали пожары в различных частях города, запускали пиротехнику, кидали мусор и камни в сотрудников правоохранительных органов.

Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что в результате протестов пострадали более 200 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии.

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