Прем'єр Іспанії відмовився від переговорів з каталонськими сепаратистами

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес відмовився від переговорів з каталонськими сепаратистами на тлі масових протестів в автономному регіоні. Про це пише DW.

Повідомляється, що Санчес відхилив пропозицію про переговори, яку висунули каталонські сепаратисти. Зокрема, він висловив упевненість, що для початку з засудженням масових акцій і заворушень повинен виступити глава Каталонії Кім Торра. У той же час Торра заявляє про відповідність акцій мирному характеру протестів.

Також повідомляється, що мер Барселони Ада Колау закликала припинити масові заворушення.

"Подібне не може тривати. Барселона цього не заслуговує", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Каталонії на тлі протестів проти вироків лідерам місцевих сепаратистів почався загальний страйк. Особливо радикально акції проходять в Барселоні, де в останні дні фіксуються зіткнення з поліцією.

Через напружену ситуацію в регіоні перенесли футбольний матч "Барселони" проти мадридського "Реала".