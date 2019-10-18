Матч Барселона - Реал перенесли из-за протестов в Каталонии

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Матч Барселона - Реал должен был состояться 26 октября

Матч Барселоны против Реала перенесли из-за протестов в Каталонии. Об этом сообщает AFP.

Отметим, первое Эль-Классико в текущем сезоне должно было состоятся 26-го октября на Камп Ноу, но в этот день в столице Каталонии запланированы протесты, из-за чего в Федерацию футбола Испании был отправлен запрос о переносе встречи.

РБК-Украина писало, что в ночь на четверг в Барселоне обострились столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, на центральных улицах города горели автомобили и мусорные баки. Столкновения вспыхнули, когда часть демонстрантов приехала в штаб отдела внутренних дел. В один момент произошел пиротехнический залп ракет против одного из полицейских вертолетов.

Ранее сообщалось, что не менее 20 задержаний произвели в ходе акций протеста в ряде городов страны сотрудники полицейской службы Каталонии в среду вечером и в ночь на четверг.

Как известно, Верховный суд Испании объявил приговор 12 лидерам каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Так, девять лидеров движения каталонских сепаратистов были приговорены к заключению сроком от 9 до 13 лет. В связи с этим начались массовые протесты в стране.