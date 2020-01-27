Премьер Ирака приказал найти и отдать под суд причастных к обстрелу посольства США

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди осудил ракетные удары по американскому посольству в Багдаде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой нателеканал Sky News Arabia.

По его словам, он распорядился “провести расследование, найти причастных к атаке и отдать их под суд”.

“Опять повторяется агрессия против иностранной дипломатической миссии, когда несколько ракет “Катюша” попали в кампус американского посольства. Это безответственный акт, совершенный отдельными индивидами. Нападение на американское посольство может привести к серьезным последствиям”, – заявил Махди.

Иракский премьер также приказал силам безопасности страны принять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в Багдаде.

Напомним, в "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и посольства иностранных государств, 26 января упали пять ракет. На территории посольства США упали три реактивных снаряда, один из них попал в ресторан дипмиссии. СМИ сообщили о трех пострадавших.

Также сообщалось, что 24 января от ракетного удара Ирана по иракской авиабазе 34 военных США получили черепно-мозговые травмы.

Ранее, 21 января в Багдаде в "зеленой зоне" упали три ракеты "Катюша".