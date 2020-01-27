ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Госдеп США отреагировал на ракетный обстрел посольства в Багдаде

Новости » В мире     27.01.2020 - 06:19
Госдеп США отреагировал на ракетный обстрел посольства в Багдаде
Иллюстративное фото (cnet.com)

На территории посольства США упали три снаряда, один из них попал в ресторан дипмиссии

Соединенные Штаты призвали Ирак выполнять свои обязательства по защите американских дипломатических объектов. Об этом заявил представитель пресс-службы Госдепартамента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так он прокомментировал атаку на диппредставительство США в иракской столице, в результате которой ракеты упали непосредственно на территории посольства.

"Мы в курсе сообщений о ракетных обстрелах международной зоны. Мы призываем власти Ирака выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов", - заявил дипломат.

"Ситуация в области безопасности остается напряженной, и вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, по-прежнему представляют угрозу. Поэтому мы сохраняем бдительность", - отметил он.

Напомним, в "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и посольства иностранных государств, 26 января упали пять ракет. На территории посольства США упали три реактивных снаряда, один из них попал в ресторан дипмиссии.

Также сообщалось, что 24 января от ракетного удара Ирана по иракской авиабазе 34 военных США получили черепно-мозговые травмы.

Ранее, 21 января в Багдаде в "зеленой зоне" упали три ракеты "Катюша".

Ракета попала в ресторан американского посольства в Ираке Столкновения в Ираке: погибли четверо человек и 44 пострадали
Новости Украины ИракБагдад
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь