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Ракета попала в ресторан американского посольства в Ираке

Новости » В мире     27.01.2020 - 02:57
Ракета попала в ресторан американского посольства в Ираке
Иллюстративное фото (ejmagnier.com)

Сообщается об одном раненном

В "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и посольства иностранных государств, 26 января упали пять ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

Одна из них попала в здание ресторана американской дипмиссии.

Как сообщает AFP со ссылкй на высокопоставленного иракского чиновника, что по крайней мере один человек был ранен.

"Зеленая зона" Багдада - хорошо укрепленный район в центре города, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические представительства.

Напомним, 21 января в Багдаде в "зеленой зоне" упали три ракеты "Катюша".

Также сообщалось, что 24 января от ракетного удара Ирана по иракской авиабазе 34 военных США получили черепно-мозговые травмы.

РБК-Украина сообщало, что 14 января в Ираке обстреляли военную базу аль-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие.

Отметим, ситуация в регионе обострилась после того, как США 3 января провели военную операцию, в результате которой был убит Сулеймани, которого президент США Дональд Трамп назвал "террористом номер один в мире".

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