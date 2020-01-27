Прем'єр Іраку наказав знайти і віддати під суд причетних до обстрілу посольства США

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іраку Адель Абдель Махді засудив ракетні удари по американському посольству в Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням нателеканал Sky News Arabia.

За його словами, він розпорядився провести розслідування, знайти причетних до атаки і віддати їх під суд".

"Знову повторюється агресія проти іноземної дипломатичної місії, коли кілька ракет “Катюша” потрапили в кампус американського посольства. Це безвідповідальний акт, здійснений окремими індивідами. Напад на американське посольство може призвести до серйозних наслідків", – заявив Махді.

Іракський прем'єр також наказав силам безпеки країни вжити всіх заходів для запобігання повторення атак на посольства США в Багдаді.

Нагадаємо, в "зеленій зоні" Багдада, де розташовані урядові будівлі посольства іноземних держав, 26 січня впали п'ять ракет. На території посольства США впали три реактивні снаряди, один з них потрапив в ресторан дипмісії. ЗМІ повідомили про трьох постраждалих.

Також повідомлялося, що 24 січня від ракетного удару по Ірану іракської авіабазі 34 військових США отримали черепно-мозкові травми.

Раніше, 21 січня у Багдаді в "зеленій зоні" впали три ракети "Катюша".