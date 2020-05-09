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Премьер Грузии выступил с заявлением из-за назначения Саакашвили

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В Грузии отметили, что отозвали посла только для того, чтобы провести консультации

Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины. Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария, сообщает издание "Новости-Грузия".

Гахария пояснил, что отозвали посла только для того, чтобы провести консультации на тему, "как защитить наши отношения от авантюристов".

"Мы отзываем посла, чтобы эти политические авантюристы не помешали нашему братскому и стратегическому партнерству и не поставили бы под угрозу эти отношения. Это для нас важнее всего. Впоследствии обязательно, чтобы кто-то, кем-бы он ни был, сказал, что будет обеспечено то, чтобы в будущем не продолжилось бы вмешательство в дела другой страны, как он сдержит Михаила Саакашвили, чтобы он воздерживался от вмешательства во внутренние дела Грузии", - сказал Гахария.

Премьер добавил, что опасается "вмешательства во внутренние дела Грузии" со стороны Саакашвили. Гахария хочет получить гарантии от украинской стороны, что этого не произойдет.

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Напомним, после назначения Саакашвили правительство Грузии отозвало посла из Киева. У них заявили, что Украина назначила на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии.

Кроме того, президент Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла, исключив зеркальные шаги со стороны Украины.