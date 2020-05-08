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В Грузии назначение Саакашвили назвали "недружественным жестом"

Новости » Политика     08.05.2020 - 17:20
В Грузии назначение Саакашвили назвали "недружественным жестом"
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Сотрудничество с Украиной будет продолжено

Назначение бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины является недружественным жестом со стороны Киева. Об этом заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, передают грузинские СМИ.

При этом он добавил, что сотрудничество с Украиной все равно будет продолжено.

"Думаю, говорить об этом человеке является лишним. Он осужден, разыскивается и назначается на государственную должность. Это недружественный жест. Мы на это отреагируем с послом, однако сотрудничество продолжится", - заявил Давиташвили.

Он также добавил, что Грузия не вмешивается в дела Украины, а лишь выражает "свою сердечную боль".

"Мы не говорим о юридическом решении, мы не вмешиваемся в это. Это их суверенное решение, так же как и решения Грузии. Мы с болью в сердце отметили решение дружественной страны, которое с моральной точки зрения является неправильным", - добавил министр.

Напомним, после назначения Саакашвили правительство Грузии отозвало посла из Киева. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подчеркнул, что Украина назначила на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии.

Позже президент Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла, исключив зеркальные шаги со стороны Украины.

Теги Новости Украины ГрузияСаакашвили
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