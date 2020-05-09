Прем'єр Грузії виступив з заявою через призначення Саакашвілі

Грузія не буде розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ України. Про це заявив прем'єр-міністр Георгій Гахарія, повідомляє видання "Новости-Грузия".

Гахарія пояснив, що відкликали посла тільки для того, щоб провести консультації на тему, "як захистити наші відносини від авантюристів".

"Ми відкликаємо посла, щоб ці політичні авантюристи не завадили нашому братньому і стратегічному партнерству і не поставили б під загрозу ці відносини. Це для нас найважливіше. Згодом обов'язково, щоб хтось, ким би він не був, сказав, що буде забезпечено те, щоб в майбутньому не продовжиться втручання в справи іншої країни, як він стримає Міхеіла Саакашвілі, щоб він утримувався від втручання у внутрішні справи Грузії", - сказав Гахарія.

Прем'єр додав, що побоюється "втручання у внутрішні справи Грузії" з боку Саакашвілі. Гахарія хоче отримати гарантії від української сторони, що цього не станеться.

Нагадаємо, після призначення Саакашвілі уряд Грузії відкликав посла з Києва. У них заявили, що Україна призначила на посаду людини, який засуджений і розшукується в Грузії.

Крім того, президент Володимир Зеленський назвав помилкою відгук грузинського посла, виключивши дзеркальні кроки з боку України.