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Премьер Грузии поблагодарил Украину за "сотрудничество в деле Саакашвили"

Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Украину за так называемое "плодотворное сотрудничество". В частности, в деле задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik-Georgia.

"Я хочу публично сказать, что я благодарен украинской стороне. В последний период у нас складывалось и складывается очень плодотворное сотрудничество. Я вспомню дело об экстрадиции Мегиса Кардавы (экс-глава военной полиции Минобороны Грузии - ред.), а сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество", - заявил Гарибашвили.

Вместе с тем Офис президента Украины расценивает задержание Михаила Саакашвили как месть в отношении его.

Вчера в МИД приглашен посольства Грузии в Украине, чтобы получить от него официальное разъяснение по поводу инцидента.

Напомним, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Добавим, экс-президент заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погром телекомпании "Имеди" и растрату средств из госбюджета.

Сам же Саакашвили объявил голодовку и как гражданин Украины просит встречи с консулом.

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Михаил СаакашвилиГрузия