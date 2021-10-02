Премьер Грузии поблагодарил Украину за "сотрудничество в деле Саакашвили"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Украину за так называемое "плодотворное сотрудничество". В частности, в деле задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik-Georgia.
"Я хочу публично сказать, что я благодарен украинской стороне. В последний период у нас складывалось и складывается очень плодотворное сотрудничество. Я вспомню дело об экстрадиции Мегиса Кардавы (экс-глава военной полиции Минобороны Грузии - ред.), а сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество", - заявил Гарибашвили.
Вместе с тем Офис президента Украины расценивает задержание Михаила Саакашвили как месть в отношении его.
Вчера в МИД приглашен посольства Грузии в Украине, чтобы получить от него официальное разъяснение по поводу инцидента.
Напомним, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
Добавим, экс-президент заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погром телекомпании "Имеди" и растрату средств из госбюджета.
Сам же Саакашвили объявил голодовку и как гражданин Украины просит встречи с консулом.