Прем'єр Грузії подякував Україну за "співпрацю в справі Саакашвілі"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі подякував Україні за так звану "плідну співпрацю". Зокрема, в справі затримання екс-президента країни Михайла Саакашвілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik-Georgia.
"Я хочу публічно сказати, що я вдячний українській стороні. У останній період у нас складалося і складається дуже плідна співпраця. Я згадаю справу про екстрадицію Мегіса Кардави (екс-глава військової поліції Міноборони Грузії - ред.), А зараз вже і справа Саакашвілі. Це говорить про те, що у нас плідна співпраця", - заявив Гарібашвілі.
Водночас Офіс президента України розцінює затримання Михайла Саакашвілі як помсту стосовно нього.
Вчора до МЗС запрошено керівника посольства Грузії в Україні, аби отримати від нього офіційне роз’яснення щодо інциденту.
Нагадаємо, 1 жовтня в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.
Додамо, екс-президент заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і побиття депутата Валерія Гелашвілі, а також є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії "Імеді" і розтрату коштів з держбюджету.
Сам же Саакашвілі оголосив голодування і як громадянин України просить зустрічі з консулом.