Прем'єр Грузії подякував Україну за "співпрацю в справі Саакашвілі"

"Я хочу публічно сказати, що я вдячний українській стороні. У останній період у нас складалося і складається дуже плідна співпраця. Я згадаю справу про екстрадицію Мегіса Кардави (екс-глава військової поліції Міноборони Грузії - ред.), А зараз вже і справа Саакашвілі. Це говорить про те, що у нас плідна співпраця", - заявив Гарібашвілі.

Водночас Офіс президента України розцінює затримання Михайла Саакашвілі як помсту стосовно нього.

Вчора до МЗС запрошено керівника посольства Грузії в Україні, аби отримати від нього офіційне роз’яснення щодо інциденту.