Премьер Гаити уволил главного прокурора, который подозревал его в убийстве президента
Премьер-министр Гаити Ариэль Генри уволил главного прокурора страны Бед-Форда Клода, назначив на его место другого человека. Это произошло после того, как Клод добивался обвинения против Генри в деле об убийстве президента Жовенеля Моисея.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В вторник появилось письмо Генри к Клоду, в котором он сообщил о том, что увольняет его за "серьезную административную ошибку", не вдаваясь в подробности.
В отдельном письме от 14 сентября он назначил на этот пост Франца Луи Жюста.
При том неизвестно, насколько законно это увольнение и не противоречит ли оно конституции Гаити 1987 года. Конституция предусматривает, что прокурор может быть назначен или уволен только президентом страны
Напомним, что ранее прокурор Гаити попросил судью предъявить Генри обвинения в деле об убийстве президента. Он также просил запретить ему выезд из страны.
Ранее сообщалось, что Клод вызвал Генри на допрос, чтоб поговорить о его связях с предполагаемым преступником в деле об убийстве Моисея.