Премьер Гаити уволил главного прокурора, который подозревал его в убийстве президента

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри уволил главного прокурора страны Бед-Форда Клода, назначив на его место другого человека. Это произошло после того, как Клод добивался обвинения против Генри в деле об убийстве президента Жовенеля Моисея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В вторник появилось письмо Генри к Клоду, в котором он сообщил о том, что увольняет его за "серьезную административную ошибку", не вдаваясь в подробности.

В отдельном письме от 14 сентября он назначил на этот пост Франца Луи Жюста.

При том неизвестно, насколько законно это увольнение и не противоречит ли оно конституции Гаити 1987 года. Конституция предусматривает, что прокурор может быть назначен или уволен только президентом страны