Прем'єр Гаїті звільнив головного прокурора, який підозрював його у вбивстві президента

Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі звільнив головного прокурора країни Бід-Форда Клода, призначивши на його місце іншу людину. Це сталося після того, як Клод домагався звинувачення проти Генрі у справі про вбивство президента Жовенеля Мойсея.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У вівторок з'явився лист Генрі до Клода, в якому він повідомив про те, що звільняє його за "серйозну адміністративну помилку", не вдаючись в подробиці.

В окремому листі від 14 вересня він призначив на цей пост Франца Луї Жюста.

При тому невідомо, наскільки законно це звільнення і чи не суперечить воно Конституції Гаїті 1987 року. Конституція передбачає, що прокурор може бути призначений або звільнений тільки президентом країни