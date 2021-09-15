Премьеру Гаити могут запретить выезд из страны из-за дела об убийстве президента
Премьер-министру Гаити Ариэлю Генри могут запретить выезд из страны. Также ему могут предъявить обвинение в качестве подозреваемого в деле об убийстве президента Гаити Жовенеля Моисе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
С такой просьбой обратился к судье Ченальду Огюстену, расследовавшем дело об убийстве Моисе, главный прокурор Гаити Бед-Форд Клод.
В Письме говорится, что записи телефонных разговоров показали, что Генри дважды общался с ключевым подозреваемым в убийстве Моиса в ночь совершения преступления 7 июля. Этот подозреваемый, бывший чиновник министерства юстиции, которого Генри публично защищал, сейчас находится в бегах.
Поэтому суд должен запретить Генри покидать национальную территорию по воздуху, морю или дороге из-за серьезных предположений относительно убийства президента.
Премьер-министр Гаити Генри отклонил выдвинутые против него обвинения и назвал это политиканством. По его словам, "никакие отвлечения, приглашения, вызовы, маневры, угрозы или арьергардные действия" не отвлекут его от работы.
Напомним, что Генри вызвали на допрос по делу об убийстве президента.