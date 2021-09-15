Премьеру Гаити могут запретить выезд из страны из-за дела об убийстве президента

Премьер-министру Гаити Ариэлю Генри могут запретить выезд из страны. Также ему могут предъявить обвинение в качестве подозреваемого в деле об убийстве президента Гаити Жовенеля Моисе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

С такой просьбой обратился к судье Ченальду Огюстену, расследовавшем дело об убийстве Моисе, главный прокурор Гаити Бед-Форд Клод.

В Письме говорится, что записи телефонных разговоров показали, что Генри дважды общался с ключевым подозреваемым в убийстве Моиса в ночь совершения преступления 7 июля. Этот подозреваемый, бывший чиновник министерства юстиции, которого Генри публично защищал, сейчас находится в бегах.

Поэтому суд должен запретить Генри покидать национальную территорию по воздуху, морю или дороге из-за серьезных предположений относительно убийства президента.

Премьер-министр Гаити Генри отклонил выдвинутые против него обвинения и назвал это политиканством. По его словам, "никакие отвлечения, приглашения, вызовы, маневры, угрозы или арьергардные действия" не отвлекут его от работы.