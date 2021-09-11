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Премьер-министра Гаити вызвали на допрос по делу об убийстве президента

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Суббота 11 сентября 2021 05:34
Премьер-министра Гаити вызвали на допрос по делу об убийстве президента Фото: президент Гаити Жовенель Моиз (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Прокурор Порт-о-Пренса Бед-Фор Клод отправил премьеру Гаити Ариэлю Анри письмо с просьбой прийти в прокуратуру для дачи показаний по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза. Глава правительства разговаривал по телефону с подозреваемым в убийстве через несколько часов после преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Прокурор просит о встрече с министром, чтобы узнать о его разговорах с предполагаемым преступником.

AP называет письмо тщательно сформулированным приглашением. В нем есть такие формулировки, как "был бы признателен", "если вы пожелаете".

Моиз был смертельно ранен в ходе нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, огнестрельные ранения также получила его супруга.

Позже власти объявили, что в группу нападавших входили 26 граждан Колумбии, часть из которых уже арестована. Всего по делу об убийстве задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.

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