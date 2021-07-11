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Власти Гаити заявили, что президента пытали перед убийством

Новина українською →
Гаити, Воскресенье 11 июля 2021 16:52
Власти Гаити заявили, что президента пытали перед убийством Фото: убитый президент Гаити Жовенель Моиз (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф заявил, что президента Жовенеля Моиза пытали перед убийством. Глава правительства поклялся привлечь виновных в убийстве к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Наемники пришли в дом президента, пытали его и убили", - заявил Жозеф.

При этом он подчеркнул, что был шокирован тем, как был убит Моиз.

По словам премьера, полиция задержала почти 20 человек, причастных к убийству президента Гаити.

"Мы схватили около 20 из них. В настоящее время они находятся под стражей. И мы верим, мы твердо верим, что правосудие будет восстановлено в отношении президента Жовенеля Моиза", - добавил Жозеф.

Также премьер Гаити заявил, что его главной задачей является восстановление справедливости в отношении семьи Мойза, поскольку кризис руководства грозит принести еще больше трудностей и хаоса в одну из беднейших стран мира.

Напомним, власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.

Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити к Соединенным Штатам о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек.

РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.

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