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Премьер Франции уходит на самоизоляцию из-за коронавируса у Макрона

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Франции Жан Кастекс отправился на самоизоляцию. Он контактировал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, у которого обнаружили COVID-19.

Об этом сообщает BFM TV.

В сообщении сказано, что после обнаружения коронавируса у президента Франции Эммануэля Макрона премьер-министр Жан Кастекс также отправился на самоизоляцию, поскольку является контактным лицом.

Сообщается, что он не будет присутствовать в сенате, где его ожидали в четверг.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сегодня получил положительный тест на COVID-19. ПЦР-тест был сделан при появлении первых симптомов, сообщили в пресс-службе президента.

РБК-Украина писало, что президент Франции пробудет на самоизоляции неделю, продолжая работу.

Во Франции 15 декабря решили снять часть карантинных ограничений, но при этом ввести комендантский час.

Правительство Франции приняло решение ускорить начало кампании по вакцинации от коронавируса в стране. Ее переносят с начала 2021 года на конец 2020 года. Вакцинация начнется сразу после получения разрешения регулятора Европейского союза на использование вакцины и ее авторизации на национальном уровне во Франции.

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