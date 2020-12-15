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Во Франции частично ослабляют карантин, но вводят комендантский час

Франция, Вторник 15 декабря 2020 11:42
Во Франции частично ослабляют карантин, но вводят комендантский час
Фото: человек в маске во Франции (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Во Франции со вторника, 15 декабря, снимают часть карантинных ограничений. При этом с сегодняшнего дня вводится комендантский час.

Об этом сообщает BFMTV.

В частности, с сегодняшнего дня для выхода из дома не нужно будет заполнять специальную форму, в которой ранее нужно было указывать причину. Также снимается запрет на передвижение между регионами как общественным, так и личным транспортом. Жителям домов престарелых разрешено посещать родственников.

Кроме этого детям будет разрешено возобновить с соблюдением правил безопасности занятия спортом в помещениях - в залах и бассейнах.

При этом с 15 декабря с 20:00 до 6:00 вводится комендантский час. На это время покидать дома разрешено лишь по профессиональным, семейным или медицинским причинам. Также для этого необходимо заполнить специальную форму. Прогулки и занятия спортом на улице запрещены.

Ранее РБК-Украина писало, что с 14 декабря во Франции начнутся первые кампании массового тестирования населения на коронавирус.

Отметим, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил три этапа смягчения карантина, которые запланированы на декабрь-январь.

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