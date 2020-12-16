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Франция ускорила вакцинацию от COVID, начнут уже в этом году

Париж, Среда 16 декабря 2020 14:58
Франция ускорила вакцинацию от COVID, начнут уже в этом году
Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Франции приняло решение ускорить начало кампании по вакцинации от коронавируса в стране. Ее переносят с начала 2021 года на конец 2020 года.

Об этом сообщил представитель правительства Франции Габриэль Атталь в эфире BFM TV.

"Во Франции кампания по вакцинации может начаться в конце года", - заявил он.

По его словам, вакцинация станет возможной сразу после получения разрешения регулятора Европейского союза на использование вакцины и ее авторизации на национальном уровне во Франции.

Атталь отметил, что правительство намерено до лета следующего года вакцинировать 15 млн человек.

Отметим, что Франция зарезервировала 200 млн доз вакцин, которыми сможет обеспечить вакцинацию 100 млн населения.

Добавим, что в понедельник, 21 декабря, регулятор ЕС - Европейское агентство медицинских средств (ЕМА) - планирует провести заседание, на котором разрешить использование на территории ЕС вакцины COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам-участницам ЕС начать вакцинацию от COVID в один день.

Ранее сообщалось, что COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса.

До этого COVAX рекомендовал подготовить инфраструктуру для вакцинации.

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