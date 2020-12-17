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Прем'єр Франції йде на самоізоляцію через коронавірус у Макрона

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс відправився на самоізоляцію. Він контактував з президентом Франції Еммануелем Макроном, у якого виявили COVID-19.

Про це повідомляє BFM TV.

У повідомленні сказано, що після виявлення коронавірусу у президента Франції Еммануеля Макрона прем'єр-міністр Жан Кастекс також відправився на самоізоляцію, оскільки є контактною особою.

Повідомляється, що він не буде присутній в сенаті, де його чекали в четвер.

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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон сьогодні отримав позитивний тест на COVID-19. ПЛР-тест був зроблений при появі перших симптомів, повідомили в прес-службі президента.

РБК-Україна писало, що президент Франції пробуде на самоізоляції тиждень, продовжуючи роботу.

У Франції 15 грудня вирішили зняти частину карантинних обмежень, але при цьому ввести комендантську годину.

Уряд Франції ухвалив рішення прискорити початок кампанії з вакцинації від коронавірусу в країні. Її переносять з початку 2021 року на кінець 2020 року. Вакцинація розпочнеться відразу після отримання дозволу регулятора Європейського союзу на використання вакцини і її авторизації на національному рівні у Франції.

Прогноз погоди
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Новини України ФранціяЕммануель МакронКоронавірус