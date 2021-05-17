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Премьер Эстонии завтра посетит Донбасс

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас завтра, 18 мая, посетит линию разграничения на Донбассе. Она хочет "своими глазами" увидеть как в регионе изменилась ситуация и какое влияние оказала война на жизнь местных жителей.

Об этом Кая Каллас сообщила в ходе брифинга с главой кабинета министров Украины Денисом Шмыгалем.

"Завтра (18 мая - ред.) я отбываю на восток Украины и буду присутствовать на линии соприкосновения. Я хочу увидеть, как там изменилась ситуация, война негативно повлияли на жизнь в регионе. Хочется на это посмотреть своими глазами, чтобы передать информацию НАТО и ЕС, поскольку у нас запланированы дискуссии по этому поводу", - сказала она.

Напомним, 13 мая военные дипломаты посольства США в Украине посетили зону проведения операции Объединенных сил. Они находились там с визитом три дня.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Донбасс. Он принял приглашение главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Отметим, ранее глава МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга посетили зону ООС.

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Новости Украины ДонбассЭстония