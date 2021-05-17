Прем'єр Естонії завтра відвідає Донбас

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас завтра, 18 травня, відвідає лінію розмежування на Донбасі. Вона хоче "своїми очима" побачити як в регіоні змінилася ситуація і який вплив зробила війна на життя місцевих жителів.
Про це Кая Каллас повідомила в ході брифінгу з головою Кабінету Міністрів України Денисом Шмигалем.
"Завтра (18 травня - ред.) я відбуваю на схід України і буду присутній на лінії зіткнення. Я хочу побачити, як там змінилася ситуація, війна негативно вплинули на життя в регіоні. Хочеться на це подивитися своїми очима, щоб передати інформацію НАТО і ЄС, оскільки у нас заплановані дискусії з цього приводу", - сказала вона.
Нагадаємо, 13 травня військові дипломати посольства США в Україні відвідали зону проведення операції Об'єднаних сил. Вони перебували там з візитом три дні.
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідає Донбас. Він прийняв запрошення глави Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Зазначимо, раніше глава МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу відвідали зону ООС.