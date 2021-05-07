Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга посетили зону ООС
Район проведения операции Объединенных сил (ООС) в рамках двухдневного визита в Украину посетили главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Дипломаты ознакомились с работой Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) и контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Счастье".
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
С дипломатами встретился заместитель главнокомандующего ООС Эдуард Москалев. Он рассказал им о ситуации на линии разграничения и готовности Вооруженных сил Украины оперативно и адекватно реагировать на возникающие угрозы.
Москалев также сообщил иностранным делегатам, что руководство РФ продолжает искать пути по дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине и предотвращению реинтеграции временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.
В свою очередь глава МИД Бельгии Софи Вильмес выразила благодарность всей делегации стран Бенилюкса. Она отметила: ′′ Сегодня мы лично убедились в том, как меняется Луганская область, жизнь местного населения улучшается. Выражаем полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украине".
Фото: главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга в ООС (facebook.com/pressjfo)
Напомним, в апреле район проведения ООС посетил чрезвычайный и полномочный посол Швеции Тобиас Тиберг. Дипломат посетил КПВВ "Новотроицкое" на линии разграничения, где ознакомился с его работой.
Отметим, в интервью РБК-Украина омбудсмен Людмила Денисова отметила, что на Донбассе с 2019 года в 27 раз уменьшилось количество переходов через КПВВ. По ее словам, фактически люди не могут съездить на подконтрольную территорию Украины даже, чтобы получить свою пенсию.
Как писало РБК-Украина, ранее украинская разведка сообщила о готовящихся пророссийскими боевиками провокациях на Донбассе в период Пасхальных праздников. Их целью является дать повод России обвинить Украину в геноциде собственного народа и пренебрежении чувствами верующих.