Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе
В понедельник, 17 мая, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку населенного пункта Причепиловка. Оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, вблизи населенного пункта Новотошковское боевики обстреливали украинские позиции из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой украинскими военными.
Напомним, за минувшие сутки, 16 мая, боевики 15 раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрелов ранений среди военных не было.
Кроме того, 15 мая на Донбассе в результате обстрела боевиков один украинский военный получил ранение.
Добавим, что 13 мая в результате снайперского выстрела погиб украинский военный.