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Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе

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Донбасс, Понедельник 17 мая 2021 17:32
Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 17 мая, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку населенного пункта Причепиловка. Оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи населенного пункта Новотошковское боевики обстреливали украинские позиции из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой украинскими военными.

Напомним, за минувшие сутки, 16 мая, боевики 15 раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрелов ранений среди военных не было.

Кроме того, 15 мая на Донбассе в результате обстрела боевиков один украинский военный получил ранение.

Добавим, что 13 мая в результате снайперского выстрела погиб украинский военный.

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