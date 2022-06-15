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Премьер Дании выступит в Раде, - нардеп

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Киев, Среда 15 июня 2022 18:32
Премьер Дании выступит в Раде, - нардеп Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Верховной раде анонсировали выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

"В Верховной раде Украины в ближайшие заседания ожидается выступление премьер-министра Дании", - написал парламентарий.

Напомним, 9 июня стало известно, что Дания не поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Позже президент Украины Владимир Зеленский призвал Данию проявить солидарность с Украиной не только в поставках оружия, но и поддержать предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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