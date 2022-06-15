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Прем'єр Данії виступить у Раді, - нардеп

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Київ, Середа 15 червня 2022 18:32
Прем'єр Данії виступить у Раді, - нардеп Фото: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Верховній раді анонсували виступ прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка у Telegram.

"У Верховній раді України у найближчі засідання очікується виступ прем'єр-міністра Данії", - написав парламентар.

Нагадаємо, 9 червня стало відомо, що Данія не підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Пізніше президент України Володимир Зеленський закликав Данію виявити солідарність з Україною не лише у постачанні зброї, а й підтримати надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

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