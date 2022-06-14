ru ua
Вт, 14 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский призвал Данию поддержать статус кандидата в ЕС для Украины

Новина українською →
Киев, Вторник 14 июня 2022 17:16
Зеленский призвал Данию поддержать статус кандидата в ЕС для Украины Фото: президент Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Дания должна проявить солидарность с Украиной не только в поставках оружия, но и поддержать предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для датских СМИ.

"Конечно, мы хотим больше, но я ничего плохого не могу сказать о правительстве Дании в отношении военной поддержки. Есть один фактор важный, где Дания будет играть одну из ключевых ролей, - это европейская перспектива для нашей страны, а именно кандидатство в члены Европейского союза. Тут я бы очень хотел, чтобы Дания была такой же мощной и объединенной с другими европейскими странами по нашему членству в ЕС", - отметил он.

По его словам, в Дании есть скепсис по поводу вступления Украины в ЕС.

"То, что выглядит в Европе техническим, например, кандидатство, в Украине выглядит по-другому. Для нас это один из факторов мотивации нашего народа и армии, а значит один из ключевых факторов объединения нашего народа против агрессии России. Поэтому я бы очень хотел, чтобы тут Дания не была сдержанной, а поддержала кандидатство для Украины, это очень важно", - добавил президент.

Напомним, по данным Bloomberg, Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Накануне Зеленский после разговора с премьером Нидерландов заявил, что рассчитывает на его поддержку в вопросе статуса для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Евросоюз Дания Вступление в ЕС
NEWS
Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает