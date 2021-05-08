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Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать по одному российскому дипломату

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 14:16
Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать по одному российскому дипломату Фото: премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на саммите ЕС в Португалии попросил союзников рассмотреть возможность высылки по крайней мере одного российского дипломата. Чехия обвиняет Россию в причастности к взрывам на складах во Врбетице в 2014 году.

Об этом пишет "Mlada fronta Dnes".

Бабиш заранее объявил, что на саммите поднимет тему дела Врбетице. Он сообщил журналистам, что просил союзников о знаке солидарности.

"Европа не может принять такие действия (РФ, - ред.). Мы должны понимать, что когда атакуют одно государство, которое является членом ЕС, атакуют все страны ЕС", - сказал Бабиш.

Он добавил, что решение по высылке российских дипломатов может быть вскоре согласовано

Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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