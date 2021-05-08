Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать по одному российскому дипломату

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на саммите ЕС в Португалии попросил союзников рассмотреть возможность высылки по крайней мере одного российского дипломата. Чехия обвиняет Россию в причастности к взрывам на складах во Врбетице в 2014 году.

Бабиш заранее объявил, что на саммите поднимет тему дела Врбетице. О н сообщил журналистам, что просил союзников о знаке солидарности.

" Европа не может принять такие действия (РФ, - ред.). Мы должны понимать, что когда атакуют одно государство, которое является членом ЕС, атакуют все страны ЕС", - сказал Бабиш.