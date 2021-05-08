Прем'єр Чехії попросив країни ЄС вислати по одному російському дипломату

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш на саміті ЄС у Португалії попросив союзників розглянути можливість висилки принаймні одного російського дипломата. Чехія звинувачує Росію в причетності до вибухів на складах у Врбетиці в 2014 році.

Бабіш заздалегідь оголосив, що на саміті підніме тему справи Врбетіце. В н повідомив журналістам, що просив союзників про знак солідарності.

" Європа не може прийняти такі дії (РФ, - ред.). Ми повинні розуміти, що коли атакують одну державу, яка є членом ЄС, атакують Всі країни ЄС", - сказав Бабіш.