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Прем'єр Чехії попросив країни ЄС вислати по одному російському дипломату

Новость на русском → Субота 08 травня 2021 14:16
Прем'єр Чехії попросив країни ЄС вислати по одному російському дипломату Фото: прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш на саміті ЄС у Португалії попросив союзників розглянути можливість висилки принаймні одного російського дипломата. Чехія звинувачує Росію в причетності до вибухів на складах у Врбетиці в 2014 році.

Про це пише "Mlada fronta Dnes".

Бабіш заздалегідь оголосив, що на саміті підніме тему справи Врбетіце. Вн повідомив журналістам, що просив союзників про знак солідарності.

"Європа не може прийняти такі дії (РФ, - ред.). Ми повинні розуміти, що коли атакують одну державу, яка є членом ЄС, атакують Всі країни ЄС", - сказав Бабіш.

Він додав, що рішення щодо висилки російських дипломатів може бути незабаром погоджено

Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.

До вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

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