Премьер Чехии отказался считать взрывы на складах актом государственного терроризма

Правительство Чехии не рассматривает взрывы на военных складах в 2014 году, за которыми, очевидно, стоят российские спецслужбы , как акт государственного терроризма. Боеприпасы принадлежали частной фирме.

"Хочу подчеркнуть: речь не шла об акте государственного терроризма... Это значит, что Россия не напала на Чешскую Республику. Агенты совершили террористический акт против товаров болгарского бизнесмена, который продавал их в страны, воюющие против России", - заявил Бабиш.

Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Чешская Республика заявила 18 апреля, что проинформировала союзников по НАТО и Европейскому союзу о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, и этот вопрос будет рассмотрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.