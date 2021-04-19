Молдова проверит наличие паспортов республики у граждан РФ Петрова и Боширова

Власти Молдовы проверят информацию о наличии молдавского паспорта у РФ Александра Петрова или Руслана Боширова, которых разыскивает полиция Чехии . В соответствующем ведомстве начато внутреннее расследование.

В ведомстве отметили, что ознакомились с появившейся в СМИ информацией об использовании молдавского паспорта на имя "Николае Попа" и начали внутреннее расследование.

"После завершения расследования ведомство выступит с разъяснениями", - уточнили в агентстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что Петров и Боширов во время пребывания в Чехии с 11 по 16 октября 2014 года пользовались также паспортами на имена гражданина Молдовы Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова.