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Прем'єр Чехії відмовився вважати вибухи на складах актом державного тероризму

Автор: Артур Родивилов

Уряд Чехії не розглядає вибухи на військових складах в 2014 році, за якими, очевидно, стоять російські спецслужби, як акт державного тероризму. Боєприпаси належали приватній фірмі.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, передає Zpravy.

За його словами, розслідування триває.

"Хочу підкреслити: не йшлося про акт державного тероризму. Це означає, що Росія не напала на Чеську Республіку. Агенти вчинили терористичний акт проти товарів болгарського бізнесмена, який продавав їх у країни, що воюють проти Росії", - заявив Бабіш.

Нагадаємо, Чехія вислала 18 співробітників російського посольства, заявивши, що розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Чеська Республіка заявила 18 квітня, що поінформувала союзників по НАТО і Європейського союзу про причетність Росії до вибуху на складі боєприпасів в 2014 році, і це питання буде розглянуто на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в понеділок.

Як заявив віце-прем'єр, глава МВС і виконувач обов'язки міністра закордонних справ Чехії Ян Гамчек, поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкин і Анатолій Чепіга.

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