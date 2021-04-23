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Премьер Чехии: Москва уничтожила наши взаимоотношения

Новина українською → Чехия, Пятница 23 апреля 2021 17:22
Премьер Чехии: Москва уничтожила наши взаимоотношения Фото: премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил Москву в разрушении отношений (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Россия, организовав взрывы на складах с оружием, уничтожила отношения с Чехией, которые и без этого были в "точке замерзания". Прага заинтересована лишь в честных отношениях с Кремлем.

Об этом в интервью denik.cz завил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Произошедшее - возмутительно. Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею. Москва разрушила наши взаимоотношения, которые сейчас находятся в точке замерзания. Чехия заинтересована в честных отношениях с Россией как между двумя суверенными государствами", - сказал Бабиш.

Он отметил, что после ближайшего заседания Европейского совета он ожидает жесткой реакции стран ЕС на взрывы во Врбетице.

"Европейский совет состоится 7 мая, где я выступлю перед нашими партнерами, чтобы продемонстрировать солидарность. Я уверен, что от них поступит четкий ответ, и он не ограничится лишь устными заявлениями. Я думаю, что этого ждет не только правительство, но и все граждане Чехии", - сказал глава чешского правительства.

Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как была выявлена связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в Врбетике в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.

Кроме того, в ответ на высылку 20 дипломатов из России чешская сторона зеркально сократит численность персонала в соответствии с состоянием штата своего посольства в Москве.

Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии также выслали российских дипломатов. Решение было принято в знак солидарности с Чехией.

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