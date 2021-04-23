Премьер Чехии: Москва уничтожила наши взаимоотношения

Россия, организовав взрывы на складах с оружием , уничтожила отношения с Чехией, которые и без этого были в "точке замерзания". Прага заинтересована лишь в честных отношениях с Кремлем.

"Произошедшее - возмутительно. Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею. Москва разрушила наши взаимоотношения, которые сейчас находятся в точке замерзания. Чехия заинтересована в честных отношениях с Россией как между двумя суверенными государствами", - сказал Бабиш.

Он отметил, что после ближайшего заседания Европейского совета он ожидает жесткой реакции стран ЕС на взрывы во Врбетице.

"Европейский совет состоится 7 мая, где я выступлю перед нашими партнерами, чтобы продемонстрировать солидарность. Я уверен, что от них поступит четкий ответ, и он не ограничится лишь устными заявлениями. Я думаю, что этого ждет не только правительство, но и все граждане Чехии", - сказал глава чешского правительства.